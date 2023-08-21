Собянин выразил соболезнования близким погибших в водосточном коллекторе

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи в гибелью людей в московских подземельях. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. <...> Соболезную родным и близким погибших», — написал Собянин.

Поиск пропавших продолжается, добавил мэр.

Группа диггеров отправилась исследовать коллекторы Москвы 20 августа — тогда на столицу обрушился сильный ливень, и они не смогли выбраться наружу. Представитель экстренных служб Москвы рассказал «РИА Новости», что на экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

К 18:00 21 августа ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что найдено тело четвертого участника экскурсии. Его обнаружили у причала парка «Зарядье» под парящим мостом в центре Москвы.

Ранее «Пятый канал» и РЕН ТВ сообщили об обнаружении в Москве-реке тел трех погибших диггеров из группы, в том числе девушки 15 лет и 17-летнего парня.

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