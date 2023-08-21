ФСБ задержала украинку за передачу данных о ПВО в Ростовской области

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Ростовской области гражданку Украины, которая передавала Службе безопасности Украины (СБУ) данные о местах расположения российских ПВО и воинских подразделений, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, подозреваемая во время поездок в Ростовскую область в переписке с сотрудницей СБУ рассказывала ей о местах расположения ПВО и перемещениях российской военной техники.

У нее изъяли средства связи, которые она использовала для контактов с представителем СБУ. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК (шпионаж), по которой ей грозит до 20 лет лишения свободы.

19 августа сотрудники управления ФСБ по ЛНР задержали гражданку Украины, которая собирала и передавала сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России. По данным ведомства, с августа 2022 года жительница ЛНР собирала сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники, «которые в дальнейшем передавала иностранному государству для использования против безопасности Российской Федерации». На женщину завели уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК).

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании украинца в Херсонской области по подозрению в организации диверсии на железнодорожной станции Херсон в феврале 2022 года. Он находится под стражей, против него завели дело о диверсии (до 20 лет лишения свободы).

Спецслужба заявила, что, будучи одним из руководителей Одесской железной дороги, куда относился Херсон, он «спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации». Его действия привели к временному нарушению «снабжения группировки российских войск, задействованной в проведении специальной военной операции».