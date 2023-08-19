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ФСБ задержала в ЛНР собиравшую данные о военных женщину

ФСБ: в ЛНР задержали женщину, работающую информатором на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ задержала в ЛНР собиравшую данные о военных женщину
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Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали гражданку Украины, которая собирала и передавала сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и ВС России, сообщил ТАСС.

По данным ведомства, с августа 2022 года жительница ЛНР собирала сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники, «которые в дальнейшем передавала иностранному государству для использования против безопасности Российской Федерации».

На женщину завели уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК).

ФСБ регулярно отчитывается о задержании граждан Украины, которых ведомство подозревает в работе на ВСУ. В мае этого года в Псковской области по таким подозрениям был задержан уроженец Днепропетровска.

Теги
ФСБ Украина ЛНР шпионаж
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