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За убийство 15-летней девочки на Белгородчине задержали судимого мужчину

СК: в Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки
Фото: ronstik / Shutterstock
Фото: ronstik / Shutterstock

В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки, сообщило в телеграм-канале региональное следственное управление СК России.

По данным следствия, задержан 42-летний мужчина, который ранее был судим. Вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения решается. Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне СК завел уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы.

Девочка пропала 4 августа, она ушла гулять из дома в поселке Разумное и не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли 6 августа. В поисках были задействованы полицейские, волонтеры и силы территориальной обороны.

Сегодня в Краснодарском крае задержали подозреваемых в двойном убийстве под Туапсе. В поселке Дедеркой 5 августа нашли тела 37- и 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Вместе с ними госпитализировали 20-летнего мужчину с телесными повреждениями.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц). Максимальное наказание — лишение свободы до 12 лет или пожизненное заключение.

По версии следствия, убийство совершили местные жители после ссоры с пострадавшими.

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Белгородская область Дети задержание СКР
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