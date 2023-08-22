Россияне рассказали, сколько миллионов должен заработать миллионер

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Мнения россиян по поводу того, кто может считаться миллионером, разделились: 28% готовы так назвать обладателя $1 млн и более, а для 23% опрошенных, чтобы быть миллионером, достаточно иметь 1 млн руб., следует из результатов опроса, который проводила Управляющая компания Промсвязь (есть у РБК).

По мнению 25% респондентов, миллионерами считаются владельцы не менее 30 млн руб., 13% — как минимум 20 млн руб. и 11% назвали был миллионером человека с состоянием выше 10 млн руб.

Опрос проводился в июле 2023 года среди 1,5 тыс. граждан старше 18 лет из всех федеральных округов России.

Среди участников опроса миллионерами себя назвали 10%, при этом больше половины хотели бы ими стать, а каждый третий, наоборот, этого не хочет.

В целом для более чем половины респондентов 1 млн руб. — значительная сумма денег, для каждого пятого (22%) это средняя сумма, а для четверти опрошенных (23%) — небольшие деньги.

Опрос также показал, что почти половина респондентов (47%) в обозримой перспективе планирует накопить 1 млн руб. 19% из них считают, что смогут сделать это менее чем за год, а 24% — максимум за два года.

44% участника опроса хотят сформировать финансовый капитал, откладывая деньги, 34% — увеличив рабочую нагрузку, 23% — инвестируя на фондовом рынке.

За последние десять лет количество долларовых миллионеров в Москве сократилось на 44%, следует из данных консалтинговой компании Henley & Partners, которые были опубликованы в апреле этого года. По данным компании, в Москве к 2022 году проживали 35,2 тыс. человек с состоянием более $1 млн. Среди них были 250 с состоянием более $100 млн и 28 долларовых миллиардеров.

В рейтинг «самых состоятельных городов» также вошел Санкт-Петербург: там, по подсчетам аналитиков, живут 6,9 тыс. долларовых миллионеров, 55 мультимиллионеров и семь миллиардеров. За десять лет число состоятельных жителей Петербурга сократилось на 38%.

Самым «миллионерским» городом мира, по версии Henley & Partners, остается Нью-Йорк: в нем проживают 340 тыс. человек с состоянием выше $1 млн, 724 с капиталом более $100 млн и 58 миллиардеров. В Нью-Йорке за последние десять лет число состоятельных людей выросло на 40%.