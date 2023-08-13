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Гладков сообщил о ранении местного жителя из-за взрыва боеприпаса

Губернатор Гладков: житель Белгородской области получил ранения из-за взрыва боеприпаса
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Военная операция на Украине

Житель Борисовского района Белгородской области получил осколочные ранения головы, спины и баротравму, его госпитализировали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На месте ЧП работают оперативные службы. Правоохранительными органами рассматривается версия получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилетом», — написал он.

Гладков с начала Россией военной операции регулярно сообщает об обстрелах приграничных с Украиной населенных пунктов. В частности, 9 августа он рассказал об обстреле поселка Горьковский, во время которого в центре населенного пункта разорвались пять снарядов, один из них рядом со школой. «Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия», — написал губернатор.

Гладков сообщил о ранении местного жителя из-за взрыва боеприпаса
Гладков сообщил о ранении местного жителя из-за взрыва боеприпаса

Теги
Белгородская область взрыв Вячеслав Гладков взрыв боеприпасов
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