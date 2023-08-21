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В Москве нашли тело третьего погибшего диггера

В Москве нашли тело третьего диггера из группы, обследовавшей коллекторы Москвы
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В центре столицы в Москве-реке обнаружили тело третьего погибшего диггера из группы, которая исследовала подземные коллекторы, сообщают «Пятый канал» и РЕН-ТВ со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации на момент подготовки этого материала не было.

«Пятый канал» уточнил, что спасатели нашли тело молодой девушки.

По данным телеграм-канала Baza, тело нашли в коллекторе Неглинки в районе улицы Варварка. Там уточнили, что в Москве создали штаб по поиску пропавших людей — всего на экскурсию записались 24 человека.

Телеграм-канал «112» писал, что в Москве приостановили экскурсии по подземным коллекторам. «Сейчас следователи устанавливают число, имена и местонахождение всех участников смертельной экскурсии. В поисках задействованы сотрудники «Мосводоканала», — говорится в сообщении.

Группа диггеров отправилась исследовать коллекторы Москвы в воскресенье, 20 августа. В тот день на столицу обрушился сильный ливень, поэтому люди не смогли выбраться наружу из коллекторов.

РБК обратился за комментарием в столичное Следственное управление Следственного комитета.

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Ранее из Москвы-реки выловили тела двоих человек. По данным «Московского комсомольца» первый труп обнаружили в коллекторе, впадающем в Москву-реку в районе Москворецкой набережной, 20 августа в 16.30.

Второе тело нашли примерно там же 21 августа около 5 часов утра. РЕН ТВ уточнял, что погибшие — девушка 15 лет (ее обнаружили первой) и 17-летний парень.

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