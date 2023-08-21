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Москва обновила 20 августа суточный рекорд по количеству осадков

Синоптик Леус: Москва обновила 20 августа суточный рекорд по осадкам

Москва обновила суточный рекорд по количеству осадков, сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

«Суточное количество дождей за 20 августа 2023 года в столице становится равным 47 мм — это 60% от нормы августа. Более того — это новый суточный рекорд по количеству дождей — прежнее достижение для этого дня было установлено в 1999 году, и составляло +18,2 мм», — написал он.

19 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о начале предосенней поры в Москве.

Согласно прогнозу, с 21 августа погода в городе начнет соответствовать тому температурному режиму, который характерен пятой пятидневке августа. В понедельник ожидается 22-24 градуса тепла, со вторника температура опустится, и в город придет предосенняя погода.

«Летний эпизод завершается в Москве», — сказал он. По сравнению с прошлой неделей температура воздуха опустится на 10 градусов.

Теги
Погода Москва осадки Фобос
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