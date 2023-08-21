В движении поездов на киевском направлении в Москве произошел сбой
На станции Солнечная Московской железной дороги неизвестные подожгли релейный шкаф. По этой причине на Киевском направлении задерживаются поезда в обе стороны, сообщили в МЖД.
«На месте работает бригада железнодорожников», — говорится в сообщении.
По данным телеграм-канала Baza, горящий шкаф обнаружили ночью между станицами Солнечная и Переделкино. Утром поезда следуют с опозданием около часа и медленнее обычного.
Российские власти и перевозчики регулярно сообщают о попытках поджога релейных шкафов на железных дорогах после начала военной операции на Украине.
В Санкт-Петербурге на Октябрьской железной дороге 14 июля подожгли релейный шкаф. Из-за инцидента были задержаны три поезда на московском направлении.
В конце июля неизвестные подожгли релейный шкаф у станции Очаково киевского направления МЖД. Тогда ситуация не повлияла на движение поездов.