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В движении поездов на киевском направлении в Москве произошел сбой

Поезда киевского направления Московской железной дороги следуют с задержкой
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

На станции Солнечная Московской железной дороги неизвестные подожгли релейный шкаф. По этой причине на Киевском направлении задерживаются поезда в обе стороны, сообщили в МЖД.

«На месте работает бригада железнодорожников», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Baza, горящий шкаф обнаружили ночью между станицами Солнечная и Переделкино. Утром поезда следуют с опозданием около часа и медленнее обычного.

Российские власти и перевозчики регулярно сообщают о попытках поджога релейных шкафов на железных дорогах после начала военной операции на Украине.

В Санкт-Петербурге на Октябрьской железной дороге 14 июля подожгли релейный шкаф. Из-за инцидента были задержаны три поезда на московском направлении.

В конце июля неизвестные подожгли релейный шкаф у станции Очаково киевского направления МЖД. Тогда ситуация не повлияла на движение поездов.

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Теги
МЖД поджог задержка поезда
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