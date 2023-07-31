Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве

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Неизвестные подожгли релейный шкаф близ станции Очаково Московской железной дороги (МЖД) в минувшие выходные, сообщили РБК в пресс-службе железной дороги.

«В ночь с 28 на 29 июля из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошло возгорание релейного шкафа недалеко от станции Очаково Киевского направления МЖД», — заявили в МЖД.

На движение поездов ситуация не повлияла, заверили в организации.

О том, что неизвестный поджег оборудование на железной дороге в московском районе Очаково-Матвеевское, ранее сообщал телеграм-канал SHOT. Речь, по его данным, шла о релейном шкафе, который уже был в нерабочем состоянии на момент поджога. Шкаф, как уточнял канал, находится на перегоне Матвеевская — Москва-Сортировочная. Мужчина пришел туда около 5:00. Он открыл дверь одного из четырех стоявших рядом релейных шкафов и облил оборудование горючим, после чего поджег его. Возгорание вскоре заметили и потушили.

На месте пожара, по данным телеграм-канала, были найдены спички, пустая бутылка и марлевый тампон со следами горючего. После произошедшего в отношении поджигателя завели уголовное дело о приведении в негодность путей сообщения (ст. 267 УК), пишет SHOT. Виновным грозит до одного года лишения свободы, если их действия не повлекли тяжкого вреда здоровью людей и не причинили крупного ущерба.

Российские власти и перевозчики регулярно сообщают о попытках поджога релейных шкафов на железных дорогах после начала спецоперации на Укриане. Так, в середине июля, неизвестные подожгли релейный шкаф на перегоне Обухово — Славянка на Октябрьской железной дороге в Санкт-Петербурге. В результате были задержаны три поезда.