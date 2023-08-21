Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу в штатном режиме после атаки дрона

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово вновь работают в штатном режиме, сообщили РБК их представители. Ограничения на вылет и прилет вводились ранним утром 21 августа на фоне новых атак беспилотников на Москву и область.

В Домодедово уточнили, что самолеты не летали примерно два часа. По данным онлайн-табло, к 8:00 вылета ожидали 15 рейсов, еще 20 должны прибыть с задержкой.

В Шереметьево сообщили, что сейчас аэропорт обслуживает рейсы на прилет и на вылет в штатном режиме. Часть рейсов с 7:00 до 8:00 была задержана.

Представители Внуково и Домодедово заявляли о временном ограничении вылета и прилета рейсов. Во Внуково заявили, что самолеты не летают с 6:25, часть рейсов перенаправлена в другие аэропорты. В Домодедово ограничения действовали с 6:26.

В аэропорте Жуковский рассказали РБК, что работают в штатном режиме.

Телеграм-канала Baza писал, что во всех аэропортах столицы ввели режим «Ковер». Его объявляют при появлении неопознанных летательных объектов и применении оружия и боевой техники Вооруженных сил России по воздушному судну-нарушителю. Пока действует режим, в небе может находиться только военная и поисково-спасательная авиация.

Утром 21 августа Минобороны России сообщило, что около 6:50 силами радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник в подмосковном Одинцово.

В 8:16 еще один дрон сбили над Истринским районом.