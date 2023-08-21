Минстрой и Минцифры запустили государственные соседские чаты

Минстрой и Минцифры запускают государственные соседские чаты на платформе «VK Мессенджера», сообщают «Известия».

Чаты интегрированы в приложение «Госуслуги.Дом». В Минстрое сообщили, что оно должно стать единым окном для решения вопросов жителей.

«Пилотный проект» домовых чатов доступен собственникам квартир в нескольких регионах, в частности в Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Челябинской областях, Санкт-Петербурге и ХМАО.

В пресс-службе «Вконтакте» сообщили «Известиям», что в компании приветствуют «развитие взаимодействия в отраслевых и тематических сообществах, в том числе в сфере ЖКХ».

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук отметил, что сейчас жители многоквартирных домов создают чаты в иностранных мессенджерах. При этом в них нельзя гарантировать безопасность персональных данных, считает аналитик. Помимо этого, чаты могут использовать для распространения ложной информации, а переписка с представителями управляющих компаний не имеет юридического статуса.

В прошлом году «Коммерсантъ» сообщал, что чиновников переведут c иностранных сервисов на мессенджер от VK.

Как сообщали газете в аппарате вице-премьера, разработанная VK платформа работает в браузере и объединяет почту, облачное хранилище, внутренний портал и календарь. Ей уже пользуются в государственных структурах, до конца следующего года власти планируют сформировать на ее основе федеральную систему и подключить к ней всех госслужащих, сообщили газете в Минцифры. Планируется заместить не только мессенджер Telegram, добавили в министерстве, но и облачное ПО Google Docs, сервисы видеосвязи Skype и Zoom, а также почтовый сервис Microsoft Exchange.