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КНДР подняла истребители из-за разведывательного самолета США

КНДР обвинила США в нарушении воздушного пространства и подняла истребители
Американский самолет-разведчик вошел в воздушное пространство КНДР и покинул его после сопровождения истребителями. Пхеньян предупреждал Вашингтон о «шокирующих» последствиях в случае нарушений, США призвали не допустить эскалации
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Северная Корея подняла в воздух истребители, после того как разведывательный самолет США нарушил ее воздушное пространство, сообщает агентство ЦТАК со ссылкой на Генштаб Корейской народной армии.

Инцидент произошел утром в четверг, 17 августа. По данным Генштаба, в промежутке между 5:38 и 6:37 американский самолет неоднократно пролетал над районом, расположенным в 520 км восточнее порта Вонсан (крупнейший порт КНДР, расположен на восточном берегу Корейского полуострова), а затем вторгся в экономическую зону страны, залетев в нее примерно на 14 км.

В Пхеньяне считают, что самолет собирался вести разведку в восточных и центральных районах КНДР. После того как северокорейский Генштаб поднял истребители, самолет покинул экономическую зону страны.

Северокорейские военные заявили также, что «в связи с неоднократными провокационными действиями воздушной разведки противника» Генштаб постоянно размещает в зоне к востоку от Вонсана корабли, оснащенные зенитно-ракетными комплексами «для предотвращения несанкционированного вторжения» американских самолетов. В КНДР предупредили, что «готовы принять любые меры» для защиты суверенитета.

Северная Корея ранее не раз обвиняла США в нарушении воздушного пространства. В июле сестра руководителя КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон предупредила, что с американскими самолетами может произойти «шокирующий инцидент», и допустила, что они могут быть сбиты. В Пентагоне в ответ заявили, что американские военные придерживаются норм международного права. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон призвал Пхеньян не допустить эскалации.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
КНДР США истребители воздушное пространство
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