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Вильфанд заявил о начале предосенней поры в Москве

Синоптик Вильфанд: с середины грядущей недели в Москве начнется предосенняя пора

С середины следующей недели в Москве прогнозируется спад температуры воздуха, который ознаменует начало предосенней поры. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу, с 21 августа погода в городе начнет соответствовать тому температурному режиму, который характерен пятой пятидневке августа. В понедельник ожидается 22-24 градуса тепла, со вторника температура опустится и в город придет предосенняя погода.

«Летний эпизод завершается в Москве», — сказал он. По сравнению с этой неделей, температура воздуха опустится на 10 градусов.

Также Вильфанд рассказал, что похолодание произойдет в Тамбовской, Воронежской, Курской, Липецкой, Белгородской, Нижегородской, Кировской областях и Удмуртии. Температура воздуха в этих регионах опуститься до 20 градусов.

При этом в Краснодарском крае и на Северном Кавказе прогнозируется аномальная жара, которая встречается для юга Турции.

Теги
Гидрометцентр Роман Вильфанд Погода Москва
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