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В Саратовской области трое человек погибли при работах в колодце

Трое человек погибли при работах в приемном колодце в Саратовской области

В Саратовской области трое человек погибли при работах в приемном колодце в поселке Горный Краснопартизанского района, сообщили в СК по региону.

По предварительным данным, 39-летний главный инженер совместно с двумя слесарями 45 и 67 лет скончались при восстановлении «запорной арматуры в приемном колодце на канализационно-насосной станции».

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В прокуратуре Саратовской области после гибели рабочих начали «проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности».

В мае четверо рабочих погибли, отравившись угарным газом при откачке воды из канализационного люка на улице Борисовка в подмосковных Мытищах. По данным следствия, погибшие отравились газом, поскольку у них не было индивидуальных средств защиты. 

Теги
Саратовская область Следственный комитет следователи
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