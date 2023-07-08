Строитель упал в котлован с 17-го этажа в Марьиной Роще в Москве и погиб

В Москве строитель упал в котлован с 17-го этажа и погиб

Фото: Олег Яковлев / РБК

Строитель упал в котлован с 17-го этажа на объекте в московском районе Марьина Роща и погиб, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

Как уточнили в московском управлении Следственного комитета, мужчина погиб на объекте, расположенном на 2-й улице Марьиной Рощи.

«Предварительно мужчина упал в котлован с высоты 17-го этажа. От полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. СК начал проверку.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на 2-й улице Марьиной Рощи есть только 16-этажные дома — под номерами 16, 20 и 22. При этом на улице идет строительство домов по программе реновации, соответствующие ограждения видны на панорамах 2023 года. Например, напротив дома № 16 можно увидеть строящийся 19-этажный жилой дом.

В середине мая в центре Москвы в усадьбе «Торговый дом А.Г. Хаджи-Консты» обрушились перекрытия. В результате погиб один рабочий, еще один пострадал.