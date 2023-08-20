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Власти Киргизии заявили о готовности экспортировать в Китай воду

Премьер Киргизии заявил о готовности страны экспортировать питьевую воду в Китай
Ван&nbsp;Да и&nbsp;Акылбек Жапаров
Ван Да и Акылбек Жапаров (Фото: Кабинет Министров Кыргызской Республики)

Киргизия готова наладить экспорт питьевой воды в Китай. Об этом заявил премьер-министр страны Акылбек Жапаров в ходе рабочей поездки в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской народной республики, передает 24.kg.

Премьер встретился с председателем правления компании Qingdao Laoshan Mineral Water Co., Ltd, которая занимается производством и импортом минеральной воды, Ваном Да. В ходе переговоров Жапаров отметил, что у Киргизии есть нереализованные водные ресурсы.

«Мы стоим у истоков ледников и готовы экспортировать экологически чистую питьевую воду в Китай, страны Европы и Азии», — сказал он. Как сообщили позднее в пресс-службе правительства Киргизии, Qingdao Laoshan Mineral Water проявила интерес к экспорту питьевой воды из страны. Китайские власти не раз заявляли, что часть регионов республики испытывает дефицит воды.

Китай — один из главных торговых партнеров Киргизии, пишет Kabar. В 2019–2022 годах товарооборот между странами увеличился в 2,2 раза. За январь—май он вырос на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $1,78 млрд. При этом Киргизия импортировала из Китая товары более чем на $1,7 млрд (рост на 27,1%). Объем экспорта киргизских товаров Китаем составил $22,7 млн (рост на 16,3%).

Киргизия — единственное государство в Центральной Азии, водные ресурсы которой практически полностью формируются на ее территории, говорится на сайте Службы водных ресурсов страны. Вода является одним из главных ресурсов Киргизии, утверждают в ведомстве.

Теги
Киргизия Китай экспорт питьевая вода
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