Китайцы попросили Медведева поддержать стройку водопровода с Алтая

Дефицит воды вновь вынудил КНР искать поддержки у России. Китайские экологи просят Дмитрия Медведева поддержать проект водопровода стоимостью $80 млрд. РБК разобрался, почему возникают такие планы и насколько они реалистичны

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Китайское Общество обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать проект строительства водовода из Алтайского края в Китай. Соответствующее письмо было направлено 15 ноября (копия документа есть у РБК), отправку подтвердил глава общества, директор по развитию Российско-Китайского фонда стратегических инвестиций Гэ Чжили​.

В письме сказано, что ряд регионов Китая испытывает дефицит воды. Решить проблему планируется с помощью России. В качестве одного из вариантов китайцы предлагают межгосударственный проект по переброске воды из Алтайского края в Китай через Казахстан, следует из письма. Речь идет о строительстве магистрального водовода Россия — Казахстан — Западный Китай.

О проекте водовода из России знают и сотрудники Центра мониторинга окружающей среды и подземных вод Министерства земельных и природных ресурсов Китая, рассказал РБК заместитель директора центра Чжао Госин, который участвовал в проекте в качестве консультанта как специалист по строительству водоканалов. В Алтайском крае есть обширные запасы воды, указывает эксперт. «Этот проект очень перспективный, и его следует реализовывать: это поможет Китаю решить проблему дефицита воды», — считает Чжао Госин.

Китай заинтересован в импорте воды из России и включает этот вопрос в повестку совместных российско-китайских саммитов и комиссий: в частности, он обсуждался на полях прошедшего в июне саммита ШОС и «получил политическую поддержку», утверждают авторы письма Медведеву. По их мнению, проект может стать частью китайской инициативы по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры «Один пояс и один путь» (объединяет проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века»).

Чем известно написавшее Медведеву общество Общество обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой и Центральной Азией и КНР было создано в 2015 году. Эта организация, как пояснил ее глава Гэ Чжили, имеет широкую специализацию (занимается торгово-экономической деятельностью, проведением маркетинговых исследований, дипломатическими контактами и консалтингом) и оказывает услуги для правительственных и общественных организаций, а также для коммерческих компаний Китая, России и стран ЕАЭС. Гэ Чжили также является международным общественным наблюдателем в Крыму от Китая, почетным консулом Республики Абхазия и представителем ее Торгово-промышленной палаты в КНР.

Письмо с предложением поддержать строительство водовода из России в Китай в аппарат правительства РФ не поступало, сообщили РБК в пресс-службе правительства. В аппарате вице-премьера Алексея Гордеева, который курирует вопросы сельского хозяйства и природопользования, о такой инициативе не знают. Руководитель управления трансграничных рек Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Мусилим Жиенбаев сообщил РБК, что в министерство не поступали официальные обращения по данному проекту. «Этот проект мне известен, но к нам он официально не поступал», — заявил чиновник.

Сенатор Совета Федерации от Алтайского края, зампред комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Белоусов не слышал, чтобы в регионе серьезно обсуждалось строительство водовода в Китай. В администрации Алтайского края на запрос РБК не ответили.

Что предлагают построить?

Предлагаемый России проект строительства водовода включает два этапа. На первом, до 2026 года, предполагается построить первую очередь магистрального водовода Россия — Казахстан — Западный Китай мощностью 600–700 млн куб. м и сеть распределительных трубопроводов.

На втором этапе, до 2040 года, могут быть реализованы «современные агротехнические» и другие проекты, направленные на «повышение эффективности водопользования на приграничных территориях Китая, Казахстана и России». Планируется также построить вторую очередь магистрального водовода, которая увеличит общую мощность до 1,8–2,4 млрд куб. м в год. Протяженность водовода из России в Китай составит, по оценкам экспертов, 1,2–1,5 тыс. км.

Почему китайцам понадобилась российская вода?

В августе направившее письмо Медведеву общество опубликовало исследование о проблеме «водного голода» в странах Центральной Азии и путях ее решения. По данным ООН, которые приводятся в докладе, за последние 50 лет обеспечение водой населения Центральной Азии уменьшилось в 3,5 раза. По расчетам Global Water Initiative, к 2025 году оно может достичь критического показателя — 1,7 куб. м на человека в год. С дефицитом воды столкнутся некоторые регионы Китая и Казахстана, предупреждают эксперты.

Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Никольский / AP)

Китай на шестом месте в мире по запасам воды. Но больше половины речных районов в семи крупнейших речных системах страны так или иначе загрязнены, указывают эксперты в докладе. Из 35 важнейших озер КНР чистыми считаются только 18, а вода из 40% источников не подходит для питья. Причина — слив предприятиями неочищенных производственных вод, а также «чрезвычайно высокое загрязнение воздуха и повсеместное заражение земли». Запасы воды распределены неравномерно: самый большой дефицит — в Пекине, Шанхае, Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и ключевых промышленных провинциях (Хэбэй, Шанцзи, Шандун, Хунань и Нинься).

Дефицит воды ставит под угрозу развитие сельского хозяйства на севере Китая и может привести «к серьезным последствиям в виде нехватки продовольствия», говорится в докладе. На севере страны общий дефицит пресной воды составляет 70 млрд куб. м, а в СУАР — не менее 12–15 млрд куб. м. Для Казахстана дефицит воды не такая острая проблема, как для КНР, но там он тоже постепенно растет и становится ограничивающих фактором экономического развития и угрозой для окружающей среды. К 2040 году дефицит воды в Казахстане может составить около 12 млрд куб. м.

Вода из Алтая

Идея построить большой водопровод в КНР не новая. Еще в мае 2016 года занимавший пост главы Минсельхоза Александр Ткачев на переговорах в Пекине предлагал обсудить проект по переброске воды в засушливый район Китая. Речь шла о поставке в СУАР 70 млн куб. м воды из Алтайского края: именно такой излишек образуется в регионе в результате весенних паводков.

О планах Китая построить водопровод протяженностью 1 тыс. км, чтобы вода из Байкала поступала в северную китайскую провинцию Ганьсу, писала в 2017 году The Guardian. Проект предложил Институт планирования и дизайна городов и сельской местности Ланьчжоу, чтобы решить проблему «мучительной жажды» в Ганьсу, где в 2016-м выпало только 380 мм осадков.

Алтайский край регулярно страдает от весенних паводков, сезонный избыток воды достигает 75–100 млн куб. м, говорится в докладе. В этом году только первая волна паводка нанесла хозяйствам и населению Алтайского края ущерб почти на 400 млн руб., а число пострадавших превысило 18 тыс. человек. Чтобы не нарушать естественный процесс воспроизведения водных ресурсов, годовой объем переброски воды с Алтая, по оценкам китайских экспертов, не должен превышать 1% совокупного стока. С учетом паводковых вод это не более 600 млн куб. м.

Сколько стоит водовод?

При оценке первого этапа проекта (с 2018 по 2026 год) эксперты отталкивались от цены объектов с близкой пропускной способностью — это Акведук Лос-Анджелеса и Всеизраильский водопровод (объединяет все источники водоснабжения Израиля в единую систему). Условная стоимость 1 км у этих объектов — от $8,65 млн до $8,99 млн (в ценах 2018 года). Исходя из протяженности водовода не менее 1,2 тыс. км, бюджет первого этапа проекта — от $10,3 млрд до $13,4 млрд. Бюджет второго этапа (с 2027 по 2040 год) — до $70–75 млрд. Из них $30–40 млрд — бюджет инфраструктурной части, остальное — инвестиционная программа.

Эксперты предлагают два варианта финансирования проекта. Первый — прямые инвестиции стран-участников на условиях проектного финансирования. Второй — привлечение финансирования международных финансовых организаций (МБРР, ЕБРР, ИФК, банк БРИКС). Вариант с прямыми инвестициями, по мнению экспертов, предпочтительнее, но предметно обсудить схему финансирования можно будет после принятия политических решений и достижения договоренностей. Создавать инфраструктуру на первом этапе предлагается в формате межгосударственного проекта между Китаем, Россией и Казахстаном. Водовод и обслуживающая его инженерная инфраструктура после ввода в эксплуатацию останутся в госсобственности и будут под управлением единого оператора. На втором этапе сельскохозяйственные и другие предприятия, являющиеся потребителями водных ресурсов, и производства по очистке воды будут развивать самостоятельно страны-участницы проекта.

Построенный на первом этапе водовод позволит решить самую острую проблему с водоснабжением Китая и ликвидировать не менее 5% дефицита воды. По завершении второго этапа проекта дефицит воды в приграничных территориях Китая и Казахстана должен сократиться не менее чем на 50%, ожидают авторы письма.

Россия от реализации проекта может получить «финансовые преимущества, а также модернизацию системы водоснабжения Алтайского края, снижение ущерба от паводков, загрузку мощностей поставщиков и подрядчиков и доступ к современным агротехнологиям», отмечается в письме.

Готова ли Россия помогать?

Минсельхоз не является инициатором строительства водопровода из Алтайского края в Китай, сообщили РБК в министерстве. В связи с развитием мирового рынка ​продажи пресной воды Минсельхоз участвует в обсуждениях по данной тематике с научным сообществом, подчеркнули в ведомстве. Но вопросы о распределении водных ресурсов и трансграничных водосбросах в Минсельхозе адресовали в управление подведомственному Минприроды агентству Росводресурсы. В Росводресурсах сказали РБК, что проект не поступал на рассмотрение. В Минприроды документов относительно строительства этого проекта также не поступало, сообщили в пресс-службе министерства.

Вопрос о готовности России участвовать в предложенном китайцами проекте по переброске воды из Алтайского края в Китай в пресс-службе правительства России не прокомментировали.

Вопрос нехватки воды «очень острый и актуальный для Казахстана», подчеркнул Жиенбаев, но прежде чем соглашаться или отказываться от проекта, Казахстан должен с ним ознакомиться. ​

Предложенный китайцами проект заслуживает внимания, но требует серьезного изучения и оценки водохозяйственного баланса, указывает председатель совета НП «Союз водников и мелиораторов» Николай Сухой. По его словам, проект реалистичен, поскольку запас воды есть в реке Обь. В период весеннего паводка на Алтае можно изымать около 1 млрд куб. м воды без ущерба экологическому состоянию, говорил председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Законодательного собрания Алтайского края Сергей Серов.

Но до сих пор позиция российских властей не свидетельствовала о заинтересованности делиться водой с Китаем. В 2016 году Минсельхоз решил не спешить с переброской алтайских вод: спустя день после переговоров в Пекине Ткачев заявил, что проект возможен только при соблюдении интересов России и в ближайшее время его реализовывать не планируется. Предложенный год спустя проект строительства водопровода от Байкала до Ланчжоу в правительстве всерьез не обсуждался, говорил возглавлявший тогда Минприроды Сергей Донской. Он отмечал, что есть много способов решить проблему водного дефицита, «в том числе более экономное использование воды». Китаю Донской посоветовал «решить вопрос своими силами», добавив, впрочем, что Россия «готова помочь». «Ключевая задача, которая стоит перед нами, — обеспечить стабильность водоснабжения и стабильные условия на водных объектах в нашей стране. Нас в первую очередь волнует, как снабжаются водными ресурсами наши граждане, и исходя из этого мы выстраиваем водную политику», — подчеркивал он.