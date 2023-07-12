Ozon после проверки заявил, что у них не нашли нелегальных мигрантов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Федеральная миграционная служба (ФМС) не задержала нелегальных мигрантов, работавших на логистических объектах Ozon в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса.

Проверка проходила в июне. «В результате проверки ни один сотрудник Ozon не был направлен на процедуру установления личности. По данным, которыми мы обладаем, на нее были направлены несколько сотрудников подрядных организаций. При их трудоустройстве партнер обязан проверять наличие и соответствие всех документов законодательным нормам», — сказали в компании.

12 июля МВД сообщило, что полиция провела проверку соблюдения требований миграционного законодательства на территории складских помещений, принадлежащих сети супермаркетов и «крупному интернет-магазину». На опубликованном ведомством видео был человек с бейджем Ozon.

«В ходе проверки выявлено 57 иностранцев, которые незаконно осуществляли там трудовую деятельность», — говорится в сообщении. На них составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 18.10 КоАП («Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации»). В МВД не уточнили, в какой именно из проверенных компаний они работали.

Никулинский районный суд Москвы признал мигрантов виновными в административном правонарушении и назначил штрафы. 44 человека было решено выдворить из России с последующим закрытием въезда на пять лет.

Теперь полицейские устанавливают лиц, «допустивших осуществление незаконной трудовой деятельности иностранными гражданами, с целью привлечения их к административной ответственности» по ст. 18.15 КоАП («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства»).