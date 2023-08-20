Внуково и Домодедово перенаправили 6 рейсов из-за подлета дрона к Москве

Внуково и Домодедово отправили шесть рейсов на запасные аэродромы из-за дрона

Московские аэропорты Внуково и Домодедово утром 20 августа отправили шесть рейсов на запасные аэродромы из-за ограничения полетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.

Такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, отмечается в сообщении ведомства. Три рейса принял другой московский аэропорт — Шереметьево, два были перенаправлены в Нижний Новгород, один — в Санкт-Петербург.

После того, как в 04:30 мск ограничения на полеты сняли, пассажиров указанных рейсов доставили в аэропорты назначения, добавили в Росавиации. Там уточнили, что сейчас все аэропорты Москвы работают в штатном режиме.

Ранее тем же утром ТАСС, а также телеграм-каналы Baza и 112 сообщили, что Внуково и Домодедово временно приостановили прием и отправку самолетов. По их данным, в аэропортах ввели план «Ковер» — его объявляют при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Затем мэр столицы Сергей Собянин написал, что в Москву через южное направление попытался пролететь беспилотник, но его сбили силы ПВО.

В Минобороны впоследствии заявили, что беспилотник был обнаружен в небе над Ступинским районом Московской области. Дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в ведомстве.

Московский регион неоднократно подвергался атакам беспилотников. Москву пытались атаковать дронами более десяти раз. О последнем обнаруженном беспилотнике Минобороны отчитывалось 19 августа. Тогда дрон подавили силы ПВО, он упал рядом с Красногорском. Пострадавших, по информации ведомства, не было.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)