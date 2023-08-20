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В Балашихе мусоровоз насмерть сбил 86-летнюю женщину

Прокуратура: в подмосковной Балашихе мусоровоз насмерть сбил 86-летнюю женщину

Во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе водитель мусоровоза насмерть сбил 86-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Мусоровоз сбил женщину накануне примерно в 11:00. Пострадавшая 1937 года скончалась на месте от полученных травм.

Прокуратура Балашихи взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки. Обсуждается решение о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК).

В Краснодаре 14 августа неизвестный на электросамокате сбил женщину с малолетним ребенком, которые в результате получили травмы. Водитель электросамоката с места происшествия скрылся. Следственный комитет сообщил о начале доследственной проверки.

Как сообщал портал 93.ru со ссылкой на отца пострадавшего ребенка, водитель электросамоката наехал на няню, которая несла на руках грудного мальчика через пешеходный переход. Мужчина ехал на красный свет.

У ребенка диагностировали перелом ключицы и ушиб правой руки, у няни повреждены плечо и шея, также у нее обнаружили гематому на голове, пишет 93.ru. Женщина, по данным издания, приняла удар на себя.

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Теги
Балашиха прокуратура мусоровоз ДТП
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