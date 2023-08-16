Минобороны заключило контракт на поставку колесных гаубиц «Мальва»

Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска колесных гаубиц «Мальва»

2С43 «Мальва» (Фото: Wikimedia Commons)

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» Минобороны заключило госконтракт на поставку в войска новейших колесных гаубиц 2С43 «Мальва», сообщил диктор на церемонии подписания, передает ТАСС.

«Подписываются государственные контракты на изготовление и поставку 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С43», — сказал диктор.

Контракт подписан с Центральным научно-исследовательским институтом «Буревестник», в котором и разработали установку. Производство опытно-промышленной партии «Мальвы» началось в августе 2022 года, государственные испытания самоходного орудия завершились в мае 2023 года.

Кроме того, компания будет поставлять модернизированные 120-миллиметровые минометные комплексы на шасси автомобиля «Урал-43206» 2С12А, 82-миллиметровые минометы 2Б24 и 120-миллиметровые минометы 2Б11 на колесном ходу 2Л81.

«Мальву» впервые показал «Ростех» на форуме «Армия-2023». Установка может быть использована для поражения как тактических ядерных, так и обычных вооружений противника, а также для нанесения ударов по артиллерийским батареям, колоннам техники, средствам ПВО, командным пунктам.

«Мальва» может входить в режим «одновременного огневого налета», «когда сразу несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели». Скорострельность составляет более семи выстрелов в минуту. Орудие способно уничтожать «практически любые объекты на дальности более 24 км», сообщил производитель. Первые гаубицы обещали поставить армии «в ближайшие месяцы».