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«Ростех» начал поставлять в войска модернизированные снаряды «Краснополь»

«Ростех» сообщил о начале поставок в войска модернизированных снарядов «Краснополь»
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Военная операция на Украине

Конструкторское бюро приборостроения (КБП) холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») модернизировало управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», боеприпас с улучшенными характеристиками уже поставляется в войска. Об этом сообщили ТАСС в холдинге.

«В настоящее время нами [КБП] уже ведется изготовление и поставка заказчику модернизированных управляемых артиллерийских снарядов. По соображениям безопасности мы не можем раскрывать характеристики этих изделий», — сообщили в «Высокоточных комплексах».

«Краснополь» — корректируемый боеприпас калибра 152 или 155 мм. Разработан в тульском Конструкторском бюро приборостроения. Максимальная дальность снаряда — 22–25 тыс. м.

Боеприпас предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов. В Минобороны России говорили, что его точность попадания — не менее 95%. Ведомство неоднократно отчитывалось о применении этого боеприпаса в зоне военной операции.

Летом прошлогом года генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Лепин (концерн производит основные сборочные единицы и блоки для "Краснополя") сообщил, что снаряд был модернизирован. Изделие получило в том числе увеличенную дальность стрельбы.

Теги
снаряд боеприпасы конструкторское бюро Ростех
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