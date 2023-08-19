Власти Чернигова сообщили о 117 пострадавших после взрыва в городе
Число пострадавших после взрыва в Чернигове возросло до 117 человек, сообщил исполняющий обязанности городского главы Александр Ломако в своем телеграм-канале. Число погибших выросло до семи.
19 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по Чернигову был нанесен ракетный удар. Минобороны России не комментировало взрывы в городе.
Черниговская область на севере граничит с российской Брянской областью, а на юге — с Киевской.
Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины прошлой осенью.
Президент России Владимир Путин называл удары ответом на теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября прошлого года. После второго взрыва на Крымском мосту, 17 июля 2023-го, под ночные «удары возмездия», как называет их российское Минобороны, попадали также Одесса, Измаил и Николаев.