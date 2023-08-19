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Власти Чернигова сообщили о 117 пострадавших после взрыва в городе

Число пострадавших после взрыва в Чернигове выросло до 117 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Число пострадавших после взрыва в Чернигове возросло до 117 человек, сообщил исполняющий обязанности городского главы Александр Ломако в своем телеграм-канале. Число погибших выросло до семи.

19 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по Чернигову был нанесен ракетный удар. Минобороны России не комментировало взрывы в городе.

Черниговская область на севере граничит с российской Брянской областью, а на юге — с Киевской.

Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины прошлой осенью.

Президент России Владимир Путин называл удары ответом на теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября прошлого года. После второго взрыва на Крымском мосту, 17 июля 2023-го, под ночные «удары возмездия», как называет их российское Минобороны, попадали также Одесса, Измаил и Николаев.

Теги
Украина Чернигов взрыв
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