В Хмельницкой области прогремели взрывы

В регионе работала ПВО, сообщили власти. Украинские СМИ также писали о взрывах в Запорожской области, подконтрольной Киеву части Донбасса и на западе страны. Минобороны России заявляло об ударах только по военным целям

В Хмельницкой области Украины слышны взрывы, работают средства ПВО, заявил в телеграм-канале областной администрации ее первый замначальника Сергей Тюрин.

По данным мониторингового ресурса на 4:42, воздушная тревога объявлена на западе страны — в Хмельницкой, Тернопольской, Ровненской, Житомирской областях; и на востоке — в Запорожской и Днепропетровской. Ночью тревога также звучала в Киевской, Винницкой, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и других областях.

«Суспiльне» со ссылкой на корреспондента писало о взрывах в Запорожском районе. ТСН сообщал о взрывах в Краматорске (подконтрольная Украине часть ДНР). «Зеркало недели» со ссылкой на местные паблики писало о звуках взрывов в Виннице, Житомире и Львове.

Минобороны России заявляло, что атакует на Украине только военные цели и связанные с ними объекты энергетики. На этой неделе ведомство заявляло об ударах по складам боеприпасов ВСУ, воинского эшелона с оружием, пунктов управления и командно-наблюдательного пункта и других объектов. 15 августа Минобороны сообщило о нанесении «сосредоточенного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности» Украины, в результате которого ОПК страны получил «значительный ущерб».