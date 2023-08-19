Минобороны вновь сообщило об опасном сближении двух F-35 с российскими Су-35 в Сирии

Два F-35 вновь подлетели на опасное расстояние к российским Су-35 в Сирии

Два истребителя F-35 коалиции приблизились на опасное расстояние к российским самолетам Су-35 в районе Эт-Танф в Сирии, сообщил Центр по примирению враждующих сторон Минобороны России.

«19 августа с 6:08 до 6:16 в районе Эт-Танф на высоте около 9000 метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 «коалиции» с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавших плановый полет вдоль южной границы Сирии», — говорится в сообщении.

Российские летчики смогли предотвратить столкновение, отметили в центре.

Минобороны также сообщало об опасном сближении F-35 с российскими Су-35 17 и 15 августа.

11 августа в ведомстве заявляли, что два российских истребителя Су-34 и два Су-35 подверглись воздействию системами наведения в районе Эт-Танф, что «привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны». Эти же самолеты попали под радиолокационное воздействие со стороны двух F-35.