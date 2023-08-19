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Переворот в Нигере ,  
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Великобритания вывезла сотрудников посольства в Нигере из страны

Сотрудников посольства Великобритании в Нигере вывезли из страны
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Переворот в Нигере

Великобритания вывезла сотрудников посольства из Ниамея — столицы Нигера, говорится на сайте МИДа страны.

«Мы временно отозвали наших британских сотрудников из Нигера, и наше посольство работает удаленно», — говорится в сообщении. В ведомстве рекомендовали гражданам Великобритании воздержаться от поездок в Нигер.

В начале августа посольство страны в Ниамее сократило число сотрудников из-за военного переворота.

26 июля военные из президентской гвардии Нигера (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватили главу государства Мохамеда Базума. Начальник гвардии Абдурахман Чиани объявил себя новым президентом. Причиной для переворота, как заявил Чиани, стали коррупция и хищение государственных средств.

Страны ЭКОВАС (Экономического сообщества западноафриканских государств)
осудили действия мятежников, потребовали восстановить конституционный порядок в Нигере и отпустить президента Базума. 30 июля ЭКОВАС пригрозило военной интервенцией в Нигер в случае невыполнения требований.

Новые власти Нигера начали подготовку к возможному вторжению, закрыв в стране воздушное пространство. Они также пригрозили убить президента Базума в случае интервенции, сообщал Associated Press со ссылкой на источники среди западных дипломатов.

Теги
Нигер Великобритания посольство
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