Пожар в грузовом терминале Новороссийска потушили

Пожарные ликвидировали открытое горение деревянных паллет в грузовом терминале Новороссийска, сообщает управлении МЧС по Краснодарскому краю в телеграм-канале.

«В 10:33 локализация на площади 1,3 тыс. кв. м. В 10:44 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 84 человека и 26 единиц техники.

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Деревянные паллеты в грузовом терминале загорелись около 9:00 18 августа. По данным портала 93.ru, загорелись деревянные поддоны и бочки со смолой, после чего над городом поднялся черный дым.

О причинах пожара сообщений не было.

В начале августа в порту Новороссийска временно запретили движение судов после попытки двух украинских беспилотных катеров атаковать военно-морскую базу города. В тот же день ограничение сняли.