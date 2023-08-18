В Усть-Илимске загорелось здание гипермаркета и мебельного центра

МЧС: в Иркутской области произошел пожар в гипермаркете на площади 800 кв. м

Фото: МЧС России

В Усть-Илимске в здании гипермаркета «Экономия» произошел пожар, погибших и пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале управления МЧС по Иркутской области.

Сообщение о пожаре на улице 50 лет ВЛКСМ (там же находится мебельный центр «Фортуна») поступило в МЧС в 9:15 по местному времени (4:15 мск). Площадь возгорания составила 800 кв. м.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек. К тушению возгорания привлекли семь пожарных расчетов, 18 человек личного состава.

В 11:15 (6:15 мск) пожар был локализован.

17 августа в Екатеринбурге произошел пожар на строящейся ледовой арене УГМК на улице Степана Разина. По данным МЧС, загорелась кровля строящегося здания. С территории строительной площадки эвакуировали 200 человек. Позже пожарные локализовали возгорание — горели краски и утеплитель на площади 10 кв. м.