В Усть-Илимске загорелось здание гипермаркета и мебельного центра
В Усть-Илимске в здании гипермаркета «Экономия» произошел пожар, погибших и пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале управления МЧС по Иркутской области.
Сообщение о пожаре на улице 50 лет ВЛКСМ (там же находится мебельный центр «Фортуна») поступило в МЧС в 9:15 по местному времени (4:15 мск). Площадь возгорания составила 800 кв. м.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек. К тушению возгорания привлекли семь пожарных расчетов, 18 человек личного состава.
В 11:15 (6:15 мск) пожар был локализован.
17 августа в Екатеринбурге произошел пожар на строящейся ледовой арене УГМК на улице Степана Разина. По данным МЧС, загорелась кровля строящегося здания. С территории строительной площадки эвакуировали 200 человек. Позже пожарные локализовали возгорание — горели краски и утеплитель на площади 10 кв. м.