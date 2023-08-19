В Гидрометцентре спрогнозировали «турецкую погоду» на юге России

Вильфанд: в южных регионах России ожидается аномальная жара, как в Турции

В Краснодарском крае и на Северном Кавказе прогнозируется аномальная жара, характерная для юга Турции. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его прогнозу, в первую половину следующей недели в Краснодарском крае и Северном Кавказе ожидается температура до +39°C. «Это аномальная температура, на 4–6°C выше нормы. Это не краснодарская погода, а турецкая погода, характерная по климату для юга Турции», — сказал он.

Аномальная погода также прогнозируется в Тамбовской, Воронежской, Курской, Липецкой, Белгородской, Нижегородской, Кировской областях и Удмуртии. Там температура воздуха там опуститься до 20 градусов.

В Москве, начиная со среды, наступило «ростовское лето». В городе потеплело до плюс 31 градуса. Такие показатели выше климатической нормы на 4-6 градусов.