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Синоптик спрогнозировал наступление «ростовского лета» в Москве

Вильфанд: в Москве 16 августа наступит «ростовское лето» с 30-градусной жарой

В Москву со среды, 16 августа, придет «ростовское лето», в городе потеплеет до плюс 31 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начиная со среды в Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы. 16 числа температура будет [плюс] 26-28 градусов, в четверг — [плюс] 27-29 градусов, а в пятницу — [плюс] 29-31 градус», — сказал метеоролог.

Такие температурные значения на 4-6 градусов выше климатической нормы, характерной для региона, добавил синоптик.

К выходным, по словам Вильфанда, в городе похолодает, ожидаются кратковременные дожди. Температура опустится до плюс 25 градусов. В воскресенье, 20 августа, она будет колебаться от плюс 20 до плюс 25 градусов, заключил он.

О том, что, начиная с середины недели, в Москву придет потепление, ранее говорил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Оно, по словам синоптика, должно было начаться еще 15 августа. Метеоролог предупреждал, что к концу рабочей недели жара усилится. В четверг установится солнечная и сухая погода, днем воздух прогреется до 25–30 градусов, а пятницу ожидается повышение температуры до 27–32 градусов, говорил Тишковец. В субботу, 19 августа, он прогнозировал похолодание до плюс 23 — плюс 28 градусов днем и плюс 11 — плюс 16 градусов ночью.

Теги
синоптик Погода аномальная жара Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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