В Гидрометцентре объяснили причину 40-градусной жары на юге России

Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Экстремально высокая температура воздуха в южных регионах России связана с распространением гребня субтропического антициклона из районов Аравийского полуострова, Ирака и Сирии, сообщила РБК ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«У нас действительно ожидается в южных регионах очень жаркая погода. В ближайшие дни в Адыгее до 39 градусов, Краснодарском крае до плюс 39 градусов 7–9 августа, на Черноморском побережье до 35 градусов. В Ростовской области, в Донецкой, Луганской республиках, в Ставропольском крае плюс 40–42 градуса. И также в Волгоградской области — 40–42, в степных районах Северной Осетии — 38, в Ингушетии, Чеченской Республике — до 40. В Астраханской области — 40–42. Самая высокая температура в Калмыкии — 41–43 градуса», — сказала она.

По ее словам, такая жара не является редкостью для этих районов.

«И постепенное понижение температуры к концу недели прогнозируется с выходом черноморского циклона. Он будет перемещаться на север, в центр европейской России, но тем не менее в его тылу более прохладный воздух проникнет на акваторию Черного моря. Будет все равно жаркая погода, просто температура не будет превышать 40 градусов», — пояснила Макарова.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что в Москве зафиксирован самый жаркий день лета.



«Впервые в текущем летнем сезоне столбики термометров пересекли 30-градусную высоту. Уже к 11:00 температура воздуха составила плюс 30,2 », — сказал он.



При этом аномальная жара пойдет на спад на предстоящей неделе, отметил Тишковец. 7 августа «столбики термометров в центральной России «снова и в последний раз достигнут 30-градусной высоты». После этого температура должна понизиться, синоптики прогнозируют дожди и грозы.



«Температурный фон ожидается по-летнему комфортным, во второй и третьей декадах будет превышать норму примерно на 1–3 градуса с пролонгацией тепла и метеорологического лета на начало осени», — подчеркнул специалист.