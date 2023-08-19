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Минобороны сообщило о попытке ВСУ «прощупать» оборону России в Херсонщине

Минобороны: ВСУ пытаются прощупать оборону войск России на каховском направлении
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Военная операция на Украине

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки «прощупать» оборону российских войск на каховском направлении, но получают отпор. Об этом заявил ТАСС военнослужащий с позывным Тихий.

«Обстановка напряженная, потому что работают по нам артиллерия, танки, есть попытки прохода диверсионно-разведывательных групп. <...> Противник пытается «прощупать» наши слабые места, найти уязвимые точки. <...> Но мы позиции маскируем, все спрятано, поэтому прохода ему нет», — рассказал Тихий.

Он добавил, что соединения группировки войск «Днепр» дают отпор ВСУ огнем из крупнокалиберного пулемета и минометов.

Глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил ТАСС, что военные отразили атаку ВСУ на населенный пункт Никольское в ДНР. В результате контратаки были уничтожены бронеавтомобиль и украинские пехотинцы. По его словам, средства ПВО уничтожили три беспилотника со стороны Украины — две «Лелеки» и одну «Валькирию».

Начальник пресс-центра подразделения «Центр» Александр Савчук сообщил «РИА Новости», что вооруженные силы России сорвали шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении. В результате были нейтрализованы более 40 украинских бойцов и уничтожена техника. «Авиацией группировки нанесены 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, трем пунктам временной дислокации и огневых средств противника в районах Невское, Серебрянка, Червоная Диброва», — отметил Савчук.

16 августа Минобороны сообщало, что подразделение «Центр» отбило четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении. В течение дня, по оценке ведомства, украинская сторона потеряла порядка 70 военнослужащих, одну боевую машину пехоты и бронированную машину. Кроме того, военные поразили гаубицу Д-30.

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