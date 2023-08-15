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Китай будет углублять военное сотрудничество со странами ШОС

Минобороны КНР: Китай будет углублять военное сотрудничество со странами ШОС
Китай готов наращивать взаимодействие с Ираном и Белоруссией, заявил министр обороны Ли Шанфу. Пекин уже запустил обмены в сфере обороны со 150 странами и установил 50 механизмов консультаций с 40 государствами
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Пекин готов активно укреплять оборонное сотрудничество с новыми членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — Ираном и Белоруссией, которая сейчас вступает в организацию. Об этом на открытии XI Московской конференции по международной безопасности заявил министр обороны КНР Ли Шанфу. «Мы также готовы, как и прежде, форсировать работу в сфере безопасности в рамках ШОС, активно укреплять сотрудничество в сфере обороны с новой шосовской страной Ираном и вступающей в ШОС Беларусью», — сказал министр (трансляция выступления велась в соцсетях Минобороны).

«Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, продолжают поступательно развиваться», — охарактеризовал отношения с Москвой министр Ли.

В своем выступлении он напомнил о китайской инициативе по глобальной безопасности, которую Пекин опубликовал в феврале. Речь, по словам министра, идет о концепции «общей комплексной совместной устойчивой безопасности», при которой страны следовали бы «принципам диалога, партнерства и взаимовыгоды», отказавшись от «мышления антагонистической и блоковой игры с нулевой суммой».

«Ради более инклюзивного мира нам нужны солидарность и взаимовыручка, чтобы бойкотировать санкции и подавление со стороны тех, кто не брезгует никакими инструментами, — заявил Ли Шанфу. — <…> Мы готовы углублять всестороннее практическое сотрудничество с вооруженными силами стран мира, совместно реализовывать инициативу о глобальной безопасности».

Он назвал три принципа, по которым Китай действует на международной арене. Во-первых, укрепление стратегического доверия — здесь, по словам министра, Пекин проводит обмены в военной сфере с более чем 150 государствами. По его словам, Пекин готов «углублять военное сотрудничество со странами АСЕАН и другими соседними странами, повышать уровень военных отношений с европейскими странами и Евросоюзом, а также укреплять традиционную дружбу со странами Латинской Америки, Карибского бассейна, Южно-Тихоокеанского региона».

Во-вторых, создание платформы для сотрудничества в сфере безопасности. У Китая уже есть более 50 механизмов консультаций по вопросам обороны с более чем 40 государствами и организациями. По словам Ли, Пекин будет поддерживать совещание по мерам доверия в Азии, участвовать в Московской конференции по международной безопасности и «Диалоге Шангри-Ла», проводить форумы со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, усиливать взаимодействие с новыми членами ШОС.

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В-третьих, усиление практического сотрудничества по профильным направлениям. Речь идет о высоких технологиях, военной технике, борьбе с терроризмом. «Китайская сторона готова проводить совместные учения и тренировки со всеми странами с поиском более широкого пространства ведения учений», — подчеркнул Ли Шанфу.

Об инициативе в области глобальной безопасности председатель КНР Си Цзиньпин впервые заявил в апреле 2022 года на Боаоском азиатском форуме. Опубликованная в феврале 2023-го концепция содержит 20 приоритетных направлений и шесть ключевых принципов:

1. Страны должны придерживаться идеи общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности — они должны уважать и гарантировать безопасность каждой страны, продвигать сотрудничество и решать вопросы через диалог.

2. Уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран. Все государства: большие и малые, сильные и слабые, богатые и бедные — равноправные члены международного сообщества, вмешательство в их внутренние дела недопустимо, говорится в документе.

3. Соблюдать цели и принципы Устава ООН. Односторонность, блоковая конфронтация и гегемонизм ему противоречат и потому должны быть отвергнуты.

4. Серьезно относиться к озабоченностям стран в сфере безопасности. Безопасность одних государств не должна обеспечиваться за счет других.

5. Придерживаться мирного урегулирования разногласий и споров через диалог и консультации. Война и санкции не могут быть фундаментом для решения проблем, говорится в документе.

6. Поддерживать безопасность по всем направлениям — традиционным и нетрадиционным. Речь идет о терроризме, изменении климата, кибернетической и биологической безопасности.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Китай ШОС Иран Белоруссия
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