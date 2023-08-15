Китай будет углублять военное сотрудничество со странами ШОС

Китай готов наращивать взаимодействие с Ираном и Белоруссией, заявил министр обороны Ли Шанфу. Пекин уже запустил обмены в сфере обороны со 150 странами и установил 50 механизмов консультаций с 40 государствами

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Пекин готов активно укреплять оборонное сотрудничество с новыми членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — Ираном и Белоруссией, которая сейчас вступает в организацию. Об этом на открытии XI Московской конференции по международной безопасности заявил министр обороны КНР Ли Шанфу. «Мы также готовы, как и прежде, форсировать работу в сфере безопасности в рамках ШОС, активно укреплять сотрудничество в сфере обороны с новой шосовской страной Ираном и вступающей в ШОС Беларусью», — сказал министр (трансляция выступления велась в соцсетях Минобороны).

«Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, продолжают поступательно развиваться», — охарактеризовал отношения с Москвой министр Ли.

В своем выступлении он напомнил о китайской инициативе по глобальной безопасности, которую Пекин опубликовал в феврале. Речь, по словам министра, идет о концепции «общей комплексной совместной устойчивой безопасности», при которой страны следовали бы «принципам диалога, партнерства и взаимовыгоды», отказавшись от «мышления антагонистической и блоковой игры с нулевой суммой».

«Ради более инклюзивного мира нам нужны солидарность и взаимовыручка, чтобы бойкотировать санкции и подавление со стороны тех, кто не брезгует никакими инструментами, — заявил Ли Шанфу. — <…> Мы готовы углублять всестороннее практическое сотрудничество с вооруженными силами стран мира, совместно реализовывать инициативу о глобальной безопасности».

Он назвал три принципа, по которым Китай действует на международной арене. Во-первых, укрепление стратегического доверия — здесь, по словам министра, Пекин проводит обмены в военной сфере с более чем 150 государствами. По его словам, Пекин готов «углублять военное сотрудничество со странами АСЕАН и другими соседними странами, повышать уровень военных отношений с европейскими странами и Евросоюзом, а также укреплять традиционную дружбу со странами Латинской Америки, Карибского бассейна, Южно-Тихоокеанского региона».

Во-вторых, создание платформы для сотрудничества в сфере безопасности. У Китая уже есть более 50 механизмов консультаций по вопросам обороны с более чем 40 государствами и организациями. По словам Ли, Пекин будет поддерживать совещание по мерам доверия в Азии, участвовать в Московской конференции по международной безопасности и «Диалоге Шангри-Ла», проводить форумы со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, усиливать взаимодействие с новыми членами ШОС.

В-третьих, усиление практического сотрудничества по профильным направлениям. Речь идет о высоких технологиях, военной технике, борьбе с терроризмом. «Китайская сторона готова проводить совместные учения и тренировки со всеми странами с поиском более широкого пространства ведения учений», — подчеркнул Ли Шанфу.