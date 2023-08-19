На Украине освободили импорт антидронового оружия от налогов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, выводящих из-под налогообложения импорт в страну антидроновых ружей и тепловизоров для армии. Это следует из карточек законопроектов №9467 и №9468 на сайте Верховной рады.
Налоги на ввоз были отменены для:
- приборов ночного видения;
- дальномеров;
- тепловизионных биноклей, в том числе оснащенные инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры;
- противодронных ружей.
Верховная рада приняла эти законопроекты 28 июля.
Антидроновое ружье противодействует беспилотнику за счет подавления каналов связи: ружье направляется в сторону объекта и при нажатии на гашетку идет сигнал подавления, после чего оператор теряет связь с дроном. С помощью антидронового ружья можно не только сбить беспилотник, но и вернуть его на место старта.
20 июня Зеленский подписал законы о льготах для поддержки производства беспилотников. Таким образом, на время военного положения от пошлин и НДС были освобождены комплектующие для дронов, которые ввозят предприятия для создания и ремонта беспилотников.