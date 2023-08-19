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Военная операция на Украине ,  
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На Украине освободили импорт антидронового оружия от налогов

На Украине освободили от налогообложения импорт ружей против дронов и тепловизоров
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Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, выводящих из-под налогообложения импорт в страну антидроновых ружей и тепловизоров для армии. Это следует из карточек законопроектов №9467 и №9468 на сайте Верховной рады.

Налоги на ввоз были отменены для:

  • приборов ночного видения;
  • дальномеров;
  • тепловизионных биноклей, в том числе оснащенные инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры;
  • противодронных ружей.

Верховная рада приняла эти законопроекты 28 июля.

Антидроновое ружье противодействует беспилотнику за счет подавления каналов связи: ружье направляется в сторону объекта и при нажатии на гашетку идет сигнал подавления, после чего оператор теряет связь с дроном. С помощью антидронового ружья можно не только сбить беспилотник, но и вернуть его на место старта.

20 июня Зеленский подписал законы о льготах для поддержки производства беспилотников. Таким образом, на время военного положения от пошлин и НДС были освобождены комплектующие для дронов, которые ввозят предприятия для создания и ремонта беспилотников.

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Теги
Персоны
Владимир Зеленский Украина налогооблажение оружие беспилотники
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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