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Политика ,  
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Курский губернатор заявил о посаженном украинском дроне-камикадзе

Губернатор Старовойт: в Рыльском районе средства РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали в Рыльском районе Курской области дрон-камикадзе, запущенный с Украины. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Роман Старовойт.

«В Рыльском районе российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе», — сообщил глава региона.

Он отметил, что взрывчатка, которой был снаряжен беспилотник, не взорвалась, и поблагодарил военных.

Накануне Минобороны сообщило, что российские ракетные подразделения нанесли удар по пункту управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО) украинских войск в Краматорске.

В ведомстве также добавили, что российская артиллерия уничтожила полевой склад боеприпасов в районе Белоборовки, два пункта временной дислокации украинских войск, полевой склад боеприпасов и три пикапа противника близ Бердычей, Авдеевки и Первомайского.

Военные также уничтожили гаубицу М777 у села Звановка и гаубицы Д-20 и Д-30 близ Спорного и в Северске.

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Теги
беспилотники Курская область Роман Старовойт
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