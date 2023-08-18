В Twitter запретят блокировать других пользователей

В соцсети X (прошлое название — Twitter) нельзя будет блокировать пользователей. Об этом заявил владелец X Илон Маск.

«Блокировка будет удалена как возможность, исключая личные сообщения. Это не имеет смысла», — написал Маск в соцсети, отвечая на вопрос пользователя о том, есть ли причины блокировать или «заглушать» других пользователей.

Позже предприниматель добавил, что функция «заглушения» (mute) пользователей останется. Она отличается от блокировки тем, что никак не мешает пользователям заходить на странички друг друга или отвечать на их публикации, а только скрывает посты заглушенных людей из ленты.

28 июля Маск говорил, что скоро в соцсети будет только темная тема, поскольку «она лучше во всех отношениях». Как правило, Dark Mode служит дополнительным режимом к светлому или любому другому дизайну сайта, стоящему по умолчанию. При ее включении большая часть пользовательского интерфейса будет окрашена в темные оттенки с меньшим контрастом и светлым шрифтом.

24 июля Twitter изменила логотип — вместо синей птички появилась белая буква X на черном фоне. По словам Маска, переименование и смена логотипа связаны с созданием приложения «для всего», и «название Twitter в этом контексте не имеет смысла».

Маск приобрел Twitter за $44 млрд в прошлом году и сразу начал вносить в работу сервиса существенные изменения; некоторые из них вызывали критику cо стороны пользователей и привели к оттоку рекламодателей.