branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
Кейн установил рекорд в дебютном матче чемпионата Германии Спорт, 00:09
ЭКОВАС определил дату вторжения в Нигер, но решил держать ее в секрете Политика, 00:04
Неймар ворвался в топ-3 самых высокооплачиваемых спортсменов мира Спорт, 00:00
Как японские компании разбогатели на преступлениях Второй мировой Pro, 00:00
В Twitter запретят блокировать других пользователей Технологии и медиа, 18 авг, 23:51
Шольц заявил, что на Украине «нет и не будет» немецких военных Политика, 18 авг, 23:35
Венгрия допустила импорт российского газа полностью по «Турецкому потоку» Политика, 18 авг, 23:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Донецке три человека погибли при детонации кассетного боеприпаса Политика, 18 авг, 22:54
Bloomberg узнал причину отказа властей от ужесточения валютного контроля Финансы, 18 авг, 22:47
В Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне Общество, 18 авг, 22:36
В Подмосковье нашли мертвым кинокритика Алексея Медведева Общество, 18 авг, 22:12
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 18 авг, 22:07
В Сочи выявили нарушения в бассейне, где отравились дети Общество, 18 авг, 21:45
«Рубин» одержал первую победу после возвращения в Российскую премьер-лигу Спорт, 18 авг, 21:31
Технологии и медиа ,  
0 

В Twitter запретят блокировать других пользователей

Илон Маск: в Twitter запретят блокировать других пользователей

В соцсети X (прошлое название — Twitter) нельзя будет блокировать пользователей. Об этом заявил владелец X Илон Маск.

«Блокировка будет удалена как возможность, исключая личные сообщения. Это не имеет смысла», — написал Маск в соцсети, отвечая на вопрос пользователя о том, есть ли причины блокировать или «заглушать» других пользователей.

Позже предприниматель добавил, что функция «заглушения» (mute) пользователей останется. Она отличается от блокировки тем, что никак не мешает пользователям заходить на странички друг друга или отвечать на их публикации, а только скрывает посты заглушенных людей из ленты.

28 июля Маск говорил, что скоро в соцсети будет только темная тема, поскольку «она лучше во всех отношениях». Как правило, Dark Mode служит дополнительным режимом к светлому или любому другому дизайну сайта, стоящему по умолчанию. При ее включении большая часть пользовательского интерфейса будет окрашена в темные оттенки с меньшим контрастом и светлым шрифтом.

24 июля Twitter изменила логотип — вместо синей птички появилась белая буква X на черном фоне. По словам Маска, переименование и смена логотипа связаны с созданием приложения «для всего», и «название Twitter в этом контексте не имеет смысла».

Маск приобрел Twitter за $44 млрд в прошлом году и сразу начал вносить в работу сервиса существенные изменения; некоторые из них вызывали критику cо стороны пользователей и привели к оттоку рекламодателей.

Читайте на РБК Pro
Пять способов сообщить команде плохие новости без стресса для нее
В России появились новые правила начисления НДФЛ. Что изменилось
Почему соучредитель Airbnb избавился от акций компании почти на $1,5 млрд
У мошенников появился свой искусственный интеллект. Стоит ли его бояться
Теги
Персоны
Twitter Илон Маск блокировка
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск заявил об отказе Цукерберга от поединка в римском Колизее
Бизнес
Маск согласился с мнением аналитика Меркуриса о провале наступления ВСУ
Политика
Компания Маска нашла фонд — соучастник травли Twitter в интернете
Технологии и медиа