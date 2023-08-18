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Политика ,  
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Путин вручил орден Андрея Первозванного главе Верховного суда Лебедеву

Путин вручил главе Верховного суда Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного

Путин вручил орден Андрея Первозванного главе Верховного суда Лебедеву
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Президент Владимир Путин вручил председателю российского Верховного суда Вячеславу Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Я хочу выполнить приятную и почетную миссию — вручить вам орден Святого апостола Андрея Первозванного. И не только за то, что вы делали для развития и укрепления Верховного суда, а за огромный, выдающийся вклад в укрепление и развитие российской государственности в целом», — заявил Путин на встрече с Лебедевым.

Президент подчеркнул, что «страна проходит очень сложный путь своего развития», а судебная система — это основа российской государственности. Он заявил, что за годы работы в должности главы Верховного суда Лебедев сделал «очень много именно для укрепления государства».

Лебедев занимает пост главы Верховного суда России с 1991 года. До этого, с 1989 года, он был председателем Верховного суда РСФСР. Путин подписал указ о награждении Лебедева орденом Андрея Первозванного 14 августа. В этот день главе Верховного суда исполнилось 80 лет. Лебедев получил награду «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».

Орден Святого апостола Андрея Первозванного был учрежден в конце XVII века Петром I. Кавалерами ордена стали, среди прочих, полководец Михаил Кутузов и создатель Черноморского военного флота Григорий Потемкин. В 1998 году указом президента России Бориса Ельцина орден был восстановлен как высшая награда страны. Первым кавалером восстановленного ордена стал академик Дмитрий Лихачев.

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Владимир Путин орден Андрея Первозванного Верховный суд Вячеслав Лебедев
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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