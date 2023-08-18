branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 102,18 (-3,48) Инвестиции, 17 авг, 17:46 Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 93,75 (-2,96) Инвестиции, 17 авг, 17:46
Maer провел необычную рекламную кампанию в «новостном формате» Пресс-релиз, 15:00
Путин утвердил состав делегации России на Генассамблее ООН Политика, 14:57
Как стать коучем для своего ребенка с помощью правильных вопросов Pro, 14:55
Памфилова отвергла демократию для России как «власть меньшинства» Политика, 14:54
Минобороны сообщило о двух сбитых Су-25 ВВС Украины Политика, 14:54
Власти Москвы предупредили о грозе и ливне во второй половине дня Общество, 14:53
Китай объявил о реформах для инвесторов из-за экономических проблем Экономика, 14:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:46
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 14:45
ФРС обязала связанный с Alameda Research банк прекратить деятельность Крипто, 14:44
ЮниКредит Банк введет комиссию за внесение наличных долларов и евро Бизнес, 14:44
Резцова отказалась считать дочь предателем за переход в сборную Финляндии Спорт, 14:42
Вектор развития: как Москва трансформирует подготовку «синих воротничков» Город, 14:40
Двукратный чемпион России в составе «Спартака» возглавил «Ахмат» Спорт, 14:37
Общество ,  
0 

Власти Москвы предупредили о грозе и ливне во второй половине дня

МЧС и городское хозяйство Москвы предупредили о грозе во второй половине дня 18 августа
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Во второй половине дня 18 августа и до конца суток в Москве ожидаются ливневый дождь и гроза, сообщили в столичном управлении МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине дня с сохранением до конца суток 18 августа в Москве ожидаются ливневый дождь, местами гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале городского хозяйства Москвы попросили горожан во время грозы не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание и кратковременные дожди в эти выходные в Москве. По его словам, температура опустится до плюс 25 градусов. В воскресенье, 20 августа, она будет колебаться от плюс 20 до плюс 25 градусов, добавил он.

Похолодание в выходные также прогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В выходные, после прохождения холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, в разгар дня чуть посвежеет до плюс 23 — плюс 28 [градусов], ночами плюс 11 — плюс 16 [градусов], осадки маловероятны», — рассказал он РБК.

Теги
Москва Погода погода в Москве гроза ливень
Материалы по теме
Вильфанд предупредил о повышении давления в Москве на следующей неделе
Общество
Вильфанд назвал продолжительность купального сезона на Черном море
Общество