МЧС и городское хозяйство Москвы предупредили о грозе во второй половине дня 18 августа

Власти Москвы предупредили о грозе и ливне во второй половине дня

Фото: Олег Яковлев / РБК

Во второй половине дня 18 августа и до конца суток в Москве ожидаются ливневый дождь и гроза, сообщили в столичном управлении МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине дня с сохранением до конца суток 18 августа в Москве ожидаются ливневый дождь, местами гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале городского хозяйства Москвы попросили горожан во время грозы не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание и кратковременные дожди в эти выходные в Москве. По его словам, температура опустится до плюс 25 градусов. В воскресенье, 20 августа, она будет колебаться от плюс 20 до плюс 25 градусов, добавил он.

Похолодание в выходные также прогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В выходные, после прохождения холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, в разгар дня чуть посвежеет до плюс 23 — плюс 28 [градусов], ночами плюс 11 — плюс 16 [градусов], осадки маловероятны», — рассказал он РБК.