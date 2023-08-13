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Синоптик предупредил о «температурном взрыве» в Центральной России

Тишковец: температурный взрыв ожидается в Центральной России на следующей неделе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В регионах Центральной России на предстоящей неделе ожидается «температурный взрыв», сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погода в начале недели погода будет неустойчивой, предупредил синоптик. В понедельник, 14 августа, в Центральной России могут пройти небольшие дожди. Температура днем составит плюс 19 — плюс 24 градуса.

«Со вторника инициатива перейдет к антициклону, благодаря чему распогодится, и начнется потепление, плюс 22 — плюс 27 [градусов]. В среду характер метеоусловий сохранится, и станет еще на градус теплее», — сообщил Тишковец.

К концу недели жара усилится. В четверг, по словам синоптика, установится солнечная и сухая погода, днем воздух прогреется до плюс 25 — плюс 30 градусов. В пятницу ожидается повышение температуры до плюс 27 — плюс 32 градусов.

«В выходные, после прохождения холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, в разгар дня чуть посвежеет до плюс 23 — плюс 28 [градусов], ночами плюс 11 — плюс 16 [градусов], осадки маловероятны», — сказал РБК Тишковец.

Август должен стать самым теплым месяцем лета, средняя характерная для него температура, как ожидается, будет превышена на 3,6 градуса, заключил синоптик.

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О том, что на следующей неделе в Центральной России ожидается новый виток тропической жары, Тишковец предупреждал еще 11 августа. Температура в этот период может достигнуть отметки в плюс 33 градуса, говорил он. При этом едущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила РБК, что температура в Центральной России начнет повышаться в середине недели.

Теги
«Фобос» Евгений Тишковец Погода аномальная жара Центральная Россия новости