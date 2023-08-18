branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 102,18 (-3,48) Инвестиции, 17 авг, 17:46 Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 93,75 (-2,96) Инвестиции, 17 авг, 17:46
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:38
В Москве ребенок выудил из пруда обрез винтовки Мосина Политика, 13:34
Кадры пожара на яхте в Петербурге Общество, 13:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:25
В Болгарии футбольные фанаты повредили памятники Советской армии Политика, 13:19
Coinbase приостановит торговлю USDT и другими стейблкоинами в Канаде Крипто, 13:18
Власти Серпухова не подтвердили сообщения о пролете беспилотника Политика, 13:17
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Освящение памятника Сталину церковь назвала личной позицией священников Общество, 13:05
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 12:58
ВТБ снизил минимальный возраст ипотечных заемщиков до 18 лет Недвижимость, 12:57
В Казахстане допустили отказ от экспорта нефти по Черному морю Бизнес, 12:56
МВД объявило в розыск журналиста Карена Шаиняна Политика, 12:52
АЛРОСА накопила средства для выплаты дивидендов. На что рассчитывать Pro, 12:52
В Крыму предупредили об украинской «интернет-атаке» с воздушной тревогой Политика, 12:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Серпухова не подтвердили сообщения о пролете беспилотника

Администрация подмосковного Серпухова не подтвердила сообщения о пролете беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Виды Серпухова
Виды Серпухова (Фото: Игорь Генералов / ТАСС)

Факт пролета беспилотника в подмосковном Серпухове не подтверждается, сообщений от местных жителей о БПЛА не поступало, сообщили РБК в пресс-службе администрации городского округа.

Ранее телеграм-каналы «ЧП Серпухов» и «Осторожно, Москва» сообщили, что жители Серпухова заметили в небе летательные объекты, похожие на беспилотники.

Утром 18 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом силами ПВО над городом беспилотнике. Обломки дрона упали в зоне Экспоцентра на Краснопресненской набережной, не нанеся зданию «значимых повреждений», рассказал мэр, добавив, что никто не пострадал.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что в одном из павильонов Экспоцентра произошло частичное обрушение наружной стены на площади примерно 30 кв. м.

Позже Минобороны доложило, что около 4:00 мск украинский беспилотник пытался совершить атаку по объектам, находящимся в Москве и Московской области. Дрон после воздействия по нему средств ПВО «изменил траекторию полета и упал на нежилое здание», заявили в ведомстве.

Из-за этого ночью были временно запрещены полеты во всех четырех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, позже ограничения сняли.

Читайте на РБК Pro
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Повторит ли «Магнит» судьбу «Детского мира», реорганизовавшего бизнес
В России появились новые правила начисления НДФЛ. Что изменилось
Теги
Серпухов Московская область беспилотники новости
Материалы по теме
Минобороны сообщило о попытке теракта с применением дрона под Белгородом
Политика
Сенаторы предложили лишать свободы за фото и видео обстрелов и дронов
Политика
Шойгу заявил, что Украина «прикрыла» производство дронов зернохранилищами
Политика