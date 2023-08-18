Власти Серпухова не подтвердили сообщения о пролете беспилотника
Факт пролета беспилотника в подмосковном Серпухове не подтверждается, сообщений от местных жителей о БПЛА не поступало, сообщили РБК в пресс-службе администрации городского округа.
Ранее телеграм-каналы «ЧП Серпухов» и «Осторожно, Москва» сообщили, что жители Серпухова заметили в небе летательные объекты, похожие на беспилотники.
Утром 18 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом силами ПВО над городом беспилотнике. Обломки дрона упали в зоне Экспоцентра на Краснопресненской набережной, не нанеся зданию «значимых повреждений», рассказал мэр, добавив, что никто не пострадал.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что в одном из павильонов Экспоцентра произошло частичное обрушение наружной стены на площади примерно 30 кв. м.
Позже Минобороны доложило, что около 4:00 мск украинский беспилотник пытался совершить атаку по объектам, находящимся в Москве и Московской области. Дрон после воздействия по нему средств ПВО «изменил траекторию полета и упал на нежилое здание», заявили в ведомстве.
Из-за этого ночью были временно запрещены полеты во всех четырех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, позже ограничения сняли.