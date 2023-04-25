В Волгограде на фасад университета вернут барельеф Сталина

Здание Волгоградского государственного медицинского университета (Фото: сервис Google Street View)

Барельеф Иосифа Сталина собираются вернуть на фасад Волгоградского государственного медицинского университета (ВолГМУ). Об этом сообщает V1.RU.

Барельеф с советским лидером собираются восстановить в рамках восстановления исторического вида здания. Изначально на фасаде ВолГМУ были размещены четыре барельефа — Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, но в годы развенчания культа личности изображение последнего убрали, отмечает V1.RU.

На фасаде также собираются заменить покрытие карниза, а в самом здании починить крышу и водостоки

РБК направил запрос в ВолГМУ.

В конце марта председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин заявил, что решение о референдуме по переименованию Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы принято не будет. До этого переименовать Волгоград в Сталинград предлагали бывший премьер-министр России Сергей Степашин и Международный союз бывших малолетних узников фашизма.

В конце января Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, 67% участников которого не поддержали переименование города. Среди причин для отказа от этой идеи участники называли большие затраты, нежелание жить прошлым, напоминание о войне и негативное отношение к Иосифу Сталину.



