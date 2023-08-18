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ФСБ задержала двух россиян с 250 кг янтаря-сырца

ФСБ: у двух россиян в Калининградской области изъяли 250 кг янтаря-сырца
Фото: Igor Stramyk / Shutterstock
Фото: Igor Stramyk / Shutterstock

В Калининградской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух россиян, у которых изъяли 250 кг янтаря, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«В Краснознаменском районе Калининградской области задержаны двое граждан России, у которых обнаружено и изъято около 250 кг янтаря-сырца различных фракций», — сообщили в ФСБ.

В службе отметили, что янтарь считается стратегически важным ресурсом. Стоимость изъятого, по предварительным данным, составляет более 5 млн руб.

В ФСБ уточнили, что начали проверку, решение о возбуждении уголовного дела на момент подготовки этого материала принято не было.

В апреле ФСБ сообщила, что пограничники пресекли попытку контрабанды алмазов и других драгоценных камней в аэропорту Шереметьево. Стоимость контрабанды оценили тогда в 6 млн руб.

Иностранец, прибывший на территорию России, пытался провезти алмазы, рубины, сапфиры и изумруды весом 3946 карат. Камни он спрятал в багаже и личных вещах.

В феврале МВД разоблачило созданную тремя гражданами Китая ОПГ по вывозу золота из России, в нее привлекли семерых китайцев и по меньшей мере 14 россиян. В период с 2019 по 2022 год они скупили как минимум 94 кг золота, незаконно добытого на территориях российских регионов. Его переплавили в лигатурное состояние (сплав с разными чистыми металлами, пригодный для ювелирной обработки. — РБК), а потом из Забайкальского района собирались переправить в Китай. Им удалось вывезти 42 кг золота, а при переправке еще 52 кг нарушителей раскрыли правоохранители.

Теги
ФСБ янтарь контрабанда
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