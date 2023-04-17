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Общество ,  
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В Шереметьево пресекли провоз контрабандных алмазов и рубинов на ₽6 млн

В Шереметьево задержали иностранца за попытку провезти алмазы и рубины на ₽6 млн
Фото: ФСБ России
Фото: ФСБ России

Пограничники пресекли попытку контрабанды алмазов и других драгоценных камней в аэропорту Шереметьево, их стоимость оценивается в 6 млн руб., сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Иностранец, прибывший на территорию России, пытался провезти алмазы, рубины, сапфиры и изумруды весом 3946 карат. Камни он спрятал в багаже и личных вещах.

По предварительной оценке, стоимость драгоценных камней превышает 6 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза ЕврАзЭС либо границу России с государствами — членами союза товаров и ресурсов), которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн руб.

Фото: ФСБ России
Фото: ФСБ России

В феврале МВД разоблачило созданную тремя гражданами Китая ОПГ по вывозу золота из России, в нее привлекли семерых китайцев и по меньшей мере 14 россиян. В период с 2019 по 2022 год они купили как минимум 94 кг золота, незаконно добытого на территориях российских регионов. Его переплавили в лигатурное состояние (сплав с различными чистыми металлами, пригодный для ювелирной обработки. — РБК), а потом из Забайкальского района собирались переправить в Китай. 42 кг они переместили, а при попытке вывезти еще 52 кг их раскрыли правоохранители.

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Теги
контрабанда алмазы драгоценности Шереметьево
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