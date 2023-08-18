Самолет Ан-24 повредил шасси при рулении в аэропорту Якутска
Самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» повредил шасси при рулении после посадки в аэропорту Якутска. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Борт выполнял рейс Батагай-Якутск. «Произошел разрыв пневматика правой стойки шасси. Воздушное судно отбуксировано к месту стоянки», — говорится в сообщении.
В тот момент на борту находился 31 пассажир и четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.
На место выехали сотрудники полиции, следователи и представители авиакомпании «Полярные авиалинии», а также исполняющий обязанности якутского транспортного прокурора. Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
Ранее, 8 августа, в якутском поселке Мирный самолет Ан-74, выполнявший грузовой рейс Красноярск — Мирный — Магадан, повредил шасси при посадке. У воздушного судна произошел «разрыв пневматики правой стойки шасси». На борту находились три члена экипажа, никто не пострадал.