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В аэропорту Екатеринбурга у самолета отказал механизм управления шасси

В аэропорту Екатеринбурга у самолета отказал механизм управления передней стойкой шасси
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

У самолета авиакомпании Red Wings отказал механизм управления передней стойкой шасси при посадке в аэропорту Екатеринбурга, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Пострадавших нет. На рейсе, который летел из Антальи, находились 35 пассажиров, из них 5 несовершеннолетних.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.

Накануне рейс «Аэрофлота», который должен был вылететь из Хургады в Москву, задержали по техническим причинам. Перевозчик заявил, что предоставит резервный борт. На время ожидания пассажирам организовали размещение в гостинице.

Mash писал, что пассажиры три часа ждали вылета, затем их вывели из самолета. В это время сотрудники аэропорта разбирали турбину Boeing 777, сообщал телеграм-канал.

Теги
Екатеринбург самолет аэропорты
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