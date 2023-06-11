В аэропорту Екатеринбурга у самолета отказал механизм управления передней стойкой шасси

В аэропорту Екатеринбурга у самолета отказал механизм управления шасси

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

У самолета авиакомпании Red Wings отказал механизм управления передней стойкой шасси при посадке в аэропорту Екатеринбурга, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Пострадавших нет. На рейсе, который летел из Антальи, находились 35 пассажиров, из них 5 несовершеннолетних.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.

Накануне рейс «Аэрофлота», который должен был вылететь из Хургады в Москву, задержали по техническим причинам. Перевозчик заявил, что предоставит резервный борт. На время ожидания пассажирам организовали размещение в гостинице.

Mash писал, что пассажиры три часа ждали вылета, затем их вывели из самолета. В это время сотрудники аэропорта разбирали турбину Boeing 777, сообщал телеграм-канал.