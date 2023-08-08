Грузовой самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в аэропорту Мирного в Якутии

Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в аэропорту Мирного в Якутии

Фото: vstproc / Telegram

В якутском поселке Мирный самолет Ан-24 повредил шасси при посадке. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Согласно сообщению, 8 августа самолет выполнял грузовой рейс по маршруту Карсноярск — Мирный — Магадан. Однако при посадке в аэропорту Мирного у воздушного судна произошел «разрыв пневматики правой стойки шасси».

В момент происшествия на борту находились три члена экипажа, никто не пострадал. Ан-24 отбуксировали к месту стоянки.

Сейчас якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее, 30 июля, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smart Avia, летевший из Улан-Удэ в Москву, благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево с неисправным шасси.

За несколько дней до этого у самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс из Бишкека в Москву, после штатной посадки на этапе руления произошло падение давления в колесе шасси. Пилоты смогли самостоятельно отвести самолет на место стоянки, после чего колесо заменили.