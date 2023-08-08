branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 106,05 (+2,22) Инвестиции, 07 авг, 17:44 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 96,57 (+1,76) Инвестиции, 07 авг, 17:44
Игра на понижение: что города делают для адаптации к жаре РБК и ДПиООС, 11:14
В Китае сообщили о росте товарооборота с Россией на 36,5% с начала года Экономика, 11:07
Голландским военнослужащим запретили участвовать в турнирах с россиянами Спорт, 11:04
Глава Котласа уволится после задержания зятя за попытку поджечь военкомат Политика, 11:02
Ценные кадры: где и как обучают будущих ИТ-специалистов Национальные проекты, 11:00
Глава ARK Invest спрогнозировала одобрение SEC нескольких биткоин-ETF Крипто, 10:59
Как контент позволяет ускорить реализацию имущества на электронных торгах РБК+, 10:58
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Обыск в офисе: как себя вести и защитить бизнес Pro, 10:58
От энергетики до медицины: кто и зачем применяет искусственный интеллект Тренды, 10:58
Как гарантийная система правительства помогает бизнесу получать кредит Национальные проекты, 10:57
Какой должна быть промышленность в мегаполисе Новая экономика, 10:57
От курьеров до пожарных: как в компаниях разрабатывают спецодежду Тренды, 10:56
МВД предупредило о массовых звонках с предложением поджечь военкомат Политика, 10:55
Эксперты назвали округа Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки Недвижимость, 10:42
Общество ,  
0 

Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в аэропорту Мирного в Якутии

Грузовой самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в аэропорту Мирного в Якутии
Фото: vstproc / Telegram
Фото: vstproc / Telegram

В якутском поселке Мирный самолет Ан-24 повредил шасси при посадке. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Согласно сообщению, 8 августа самолет выполнял грузовой рейс по маршруту Карсноярск — Мирный — Магадан. Однако при посадке в аэропорту Мирного у воздушного судна произошел «разрыв пневматики правой стойки шасси».

В момент происшествия на борту находились три члена экипажа, никто не пострадал. Ан-24 отбуксировали к месту стоянки.

Сейчас якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее, 30 июля, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smart Avia, летевший из Улан-Удэ в Москву, благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево с неисправным шасси.

За несколько дней до этого у самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс из Бишкека в Москву, после штатной посадки на этапе руления произошло падение давления в колесе шасси. Пилоты смогли самостоятельно отвести самолет на место стоянки, после чего колесо заменили.

Читайте на РБК Pro
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Возможно, у меня аутизм: как сегодня ставят диагноз взрослым
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
В России появились новые правила начисления НДФЛ. Что изменилось
Теги
Якутия аэропорты самолет шасси повреждение
Материалы по теме
В Сочи самолет повредил двигатель при столкновении с трапом в аэропорту
Общество
Самолет S7 столкнулся со стаей птиц при вылете из Иркутска
Общество
Два человека погибли при крушении гидросамолета в Красноярском крае
Общество