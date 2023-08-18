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Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании ИГ

МВД: Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании терроризма
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Из Южной Кореи в Россию депортировали Шакиржона Улпиджанова, которого обвиняют в финансировании террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

По ее словам, находясь на территории Южной Кореи, Улпиджанов направил участнику «Исламского государства» деньги, которые впоследствии были потрачены на приобретение огнестрельного оружия.

В январе в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет. В марте Улпиджанова задержали на территории Южной Кореи.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации НЦБ Интерпола МВД России дано поручение об организации процедуры депортации разыскиваемого. Сегодня он передан представителям российской полиции для доставки в Москву», — доложила Волк.

В мае в Челябинске сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в призывах к терроризму. По версии следствия, подозреваемый разместил в интернете высказывания, побуждающие к совершению террористических действий. Речь идет о стримере, который призывал Украину нанести удары по Кремлю, уточнило издание 74.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Теги
Южная Корея депортация терроризм ИГИЛ МВД финансирование терроризма
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