branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 102,53 (+0,6) Инвестиции, 03 авг, 16:35 Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 93,78 (+0,94) Инвестиции, 03 авг, 16:35
FT узнала, что ЕС сочтет успехом встречи по Украине без участия России Политика, 09:41
Деньги и удовлетворенность жизнью не связаны: как тогда стать счастливым Pro, 09:23
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:22
Кремль отказался на слово верить гарантиям США по зерновой сделке Политика, 09:22
Российской волейболистке дали гражданство Италии «за особые заслуги» Спорт, 09:14
Российские IТ-компании растут на импортозамещении. Покупать ли их акции Pro, 09:05
В Кемеровской области осудят родителей двух потерявшихся весной девочек Общество, 09:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Обвиненного в ОАЭ за убийство Ямадаева приговорили в Москве за терроризм Политика, 08:50
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
В Иркутской области нашли тела пропавших на рыбалке супругов Общество, 08:37
Как получить повышение на работе: пять способов и четыре ситуации Pro, 08:28
Шойгу показали трофейную шведскую БМП в зоне спецоперации Политика, 08:04
Названы самые популярные и редкие имена новорожденных в Москве Life, 08:00
Два человека погибли в результате схода оползня в Грузии Общество, 07:36
Политика ,  
0 

Обвиненного в ОАЭ за убийство Ямадаева приговорили в Москве за терроризм

«Ъ»: вероятного убийцу Сулима Ямадаева приговорили к восьми годам колонии за терроризм
Суд в Дубае ранее назвал Мазаева убийцей экс-командира батальона ГРУ «Восток» Ямадаева, застреленного в 2009 году. В Москве его осудили по террористической статье за оплату поездки боевика в Сирию
Фото: New Africa / Shutterstock
Фото: New Africa / Shutterstock

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил уроженца Чечни Зелимхана Мазаева за «склонение, вербовку или вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности» (ч. 1 ст. 205.1 УК) к восьми годам лишения свободы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Согласно приговору, Мазаев оплатил поездку боевика в Сирию в апреле 2014 года, а январе 2015-го напал на частных инкассаторов, чтобы отобрать у них сумки. В последних оказались только документы. Мазаева приговорили по ст. 162 и 161 УК (грабеж и разбой) к трем годам девяти месяцам лишения свободы. В то время не было известно о его пособничестве терроризму, поэтому военный суд объединил три преступления и назначил наказание за все эпизоды сразу, пишет издание.

Из восьми лет, по решению суда, вычтут отбытый Мазаевым срок в колонии и еще год за время, проведенное в СИЗО по террористическому делу. Таким образом, он получил менее четырех лет заключения и вскоре может обращаться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Прокуратура Дубая объявляла Мазаева в международный розыск в числе семи россиян по делу об убийстве экс-командира батальона ГРУ «Восток» Героя России Сулима Ямадаева, однако он успел покинуть страну. Прокуроры и впоследствии суд в ОАЭ пришли к выводу, что именно Мазаев застрелил Ямадаева на парковке жилого комплекса 28 марта 2009 года. Следователям удалось задержать сообщников убийцы Максуджона Исматова и Махди Лорнию, ухаживавшего в эмирате за скаковыми лошадьми главы Чечни Рамзана Кадырова. Они получили пожизненные сроки. Кадыров заявлял о наличии алиби у его конюха.

Мазаев в 2011 году забыл «золотой пистолет Стечкина» в одном из столичных ресторанов. Оружие сдали в полицию, а Мазаев утверждал, что владеет им на законном основании. Он пообещал привезти в отдел полиции подтверждающие документы, но так и не приехал. Спустя три месяца Мазаев ранил себя из травматического пистолета, когда вставал из-за стола в одном из ресторанов ТЦ «Европейский», и был доставлен в больницу.

Адвокат Мазаева рассказал о намерении обжаловать приговор. Защита будет добиваться полного оправдания осужденного, так как обвинение построили на показания свидетеля с наркотической зависимостью, отметил юрист Антон Колосов.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Чечня Сирия Ямадаев
Материалы по теме
В Москве арестовали «стрелка с золотым Стечкиным» из дела Ямадаева
Общество
Кадыров заявил о 7 тыс. чеченских бойцов в зоне боевых действий
Политика
Гендиректором «дочки» Danone в России стал глава минсельхоза Чечни
Бизнес