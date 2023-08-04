Обвиненного в ОАЭ за убийство Ямадаева приговорили в Москве за терроризм

Суд в Дубае ранее назвал Мазаева убийцей экс-командира батальона ГРУ «Восток» Ямадаева, застреленного в 2009 году. В Москве его осудили по террористической статье за оплату поездки боевика в Сирию

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Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил уроженца Чечни Зелимхана Мазаева за «склонение, вербовку или вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности» (ч. 1 ст. 205.1 УК) к восьми годам лишения свободы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Согласно приговору, Мазаев оплатил поездку боевика в Сирию в апреле 2014 года, а январе 2015-го напал на частных инкассаторов, чтобы отобрать у них сумки. В последних оказались только документы. Мазаева приговорили по ст. 162 и 161 УК (грабеж и разбой) к трем годам девяти месяцам лишения свободы. В то время не было известно о его пособничестве терроризму, поэтому военный суд объединил три преступления и назначил наказание за все эпизоды сразу, пишет издание.

Из восьми лет, по решению суда, вычтут отбытый Мазаевым срок в колонии и еще год за время, проведенное в СИЗО по террористическому делу. Таким образом, он получил менее четырех лет заключения и вскоре может обращаться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Прокуратура Дубая объявляла Мазаева в международный розыск в числе семи россиян по делу об убийстве экс-командира батальона ГРУ «Восток» Героя России Сулима Ямадаева, однако он успел покинуть страну. Прокуроры и впоследствии суд в ОАЭ пришли к выводу, что именно Мазаев застрелил Ямадаева на парковке жилого комплекса 28 марта 2009 года. Следователям удалось задержать сообщников убийцы Максуджона Исматова и Махди Лорнию, ухаживавшего в эмирате за скаковыми лошадьми главы Чечни Рамзана Кадырова. Они получили пожизненные сроки. Кадыров заявлял о наличии алиби у его конюха. Мазаев в 2011 году забыл «золотой пистолет Стечкина» в одном из столичных ресторанов. Оружие сдали в полицию, а Мазаев утверждал, что владеет им на законном основании. Он пообещал привезти в отдел полиции подтверждающие документы, но так и не приехал. Спустя три месяца Мазаев ранил себя из травматического пистолета, когда вставал из-за стола в одном из ресторанов ТЦ «Европейский», и был доставлен в больницу.

Адвокат Мазаева рассказал о намерении обжаловать приговор. Защита будет добиваться полного оправдания осужденного, так как обвинение построили на показания свидетеля с наркотической зависимостью, отметил юрист Антон Колосов.