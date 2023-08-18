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В Петербурге на площади 50 кв. м загорелась двухпалубная яхта
МЧС: пожар на пришвартованной двухпалубной яхте в Петербурге потушен
В Санкт-Петербурге огнеборцы потушили пожар на пришвартованной двухпалубной яхте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
На яхте загорелось техническое помещение. Пожар произошел на площади 50 кв. м. В результате возгорания никто не пострадал.
«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на яхте и не допустили разлива топлива», — говорится в заявлении.
В тушении пожара принимали участие 32 пожарных и семь единиц техники.
Накануне пожар произошел на строящейся арене УГМК на улице Степана Разина в Екатеринбурге. Со стройплощадки эвакуировали 200 человек. Загорелись краски и утеплитель на площади 10 кв. м.